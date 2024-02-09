Ticaret Bakanı Bolat’tan enflasyon mesajı: Bu belayı mağlup edeceğiz! 2026 sonlarında yeniden tek haneli rakama geleceğiz

Orta Vadeli Programdaki ihracat hedefinin tutturulduğunu, ithalat hedefinin altında kalındığını anımsatan Bolat, "Nisan ayında cari açığımızın yıllık bazda 30 milyar dolar tabanına indiğini göreceğiz. Ocak ayına da çok iyi başladık. Yine tarımsal ihracatımız kontrollü bir şekilde, dengeli bir şekilde devam ediyor, genel ihracatımızda artışımız var." bilgisini verdi.

Bakan Bolat, küresel çapta yaşanan sıkıntıların ardından her şeyin normalleşip dengelendiğine dikkati çekerek, tüm sektörlerde normalleşme ve dengelenmenin takipçisi olacaklarını aktardı.

Hal Kanunu'nda, Perakende Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler hakkında katılımcılara bilgi veren Bolat, "Sizlerle birlikte enflasyon belasını da mağlup edeceğiz. 2024'ün ortalarından itibaren enflasyon oranının aşağı doğru hızla inmeye başladığını birlikte göreceğiz ve 2026 sonlarında yeniden tek haneli rakama geleceğiz." diye konuştu.