MSB: 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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