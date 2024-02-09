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MSB: 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu

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Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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MSB: 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu

MSB: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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