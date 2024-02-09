Başkan Erdoğan Antalya Havalimanı Şeref Salonu ve Devlet Konukevi Açılış Töreni’ne katıldı

"HER 4 TURİSTTEN BİRİSİNİ ANTALYA'MIZ AĞIRLADI"

Turizm rakamlarına da değinen Başkan Erdoğan, "Antalya'nın misafir ettiği turist sayısı önceki yıla oranla yüzde 19 artışla 2023 yılında 16 milyona ulaştı. Yani ülkemize gelen her 4 turistten birisini Antalya'mız ağırladı. 2024 yılı için turizmde hedefimiz 60 milyon rakamını yakalamaktır. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Bununla ilgili hazırlıklarımızı uzun süredir zaten yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Havayolu ulaşımında şehrin altyapısını hedefleriyle uyumlu seviyeye getirmek için çeşitli yatırımları hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya Uluslararası Havalimanı'nın kapasitesini artırmaya, daha modern, daha iyi imkanlara sahip bir çehreye kavuşturmaya öncelik verdik. Bu amaçla önceki sene Antalya Havalimanı Genişleme projesini başlattık. Bu projeyle devletimize hiçbir mali külfet yüklemeden yaklaşık 927 milyon avroluk yatırımı devreye alıyoruz. Hatta bu projeden devletimiz toplamda 8,5 milyar avroyu bulan kiralama bedeliyle ciddi bir kazanç elde ediyor. Proje iç ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesinden Devlet Konuk Evi'ne, VIP ve CIP terminallerinden genel havacılık terminaline, uçak hangarları, kargo terminali, katlı otoparktan diğer yapılara kadar pek çok yatırımı ihtiva etmektedir.

Şimdiye kadar proje kapsamında VIP terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, genel havacılık terminali 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye çıkartılarak hizmete açılmıştır. Şu anda önünde bu toplantımızı yaptığımız gerek VIP gerek Devlet Konuk Evi ve CIP olmak üzere hepsi de gelen misafirlerimiz için hakikaten burada bizler için bir onur kaynağı olacaktır."