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İstanbul Adliye Sarayı'nda terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2024
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İstanbul Adliye Sarayı’nda terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklama, 48'i de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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