09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP’de oda krizi! Perde arkası A Haber'de

CHP’de oda krizi! Perde arkası A Haber'de

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
ABONE OL
CHP’de oda krizi! Perde arkası A Haber’de

CHP'de tartışmaların sonu gelmiyor. Ana muhalefet partisinde şimdi de oda krizi patlak verdi. Kriz öyle büyüdü ki Meclis polisi devreye girmek zorunda kaldı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Kapıyı kilitledi. Eşyaları boşaltmadı. CHP'deki oda krizinde devreye Meclis polisi girdi.

ÖZEL'İN SAFINA GEÇTİ

Şükran Kütükçü CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te özel kalem müdürlüğünü yapıyordu.

Ancak kurultayda değişimcilerin safına geçti. Özgür Özel'i destekledi.

Kurultayın ardından Özgür Özel tarafından CHP meclis grubunun protokol müdürü olarak görevlendirildi.

Hem de meclis başkanlığının böyle bir görev tanımı olmamasına rağmen.

Kütükçü, görevlendirmenin ardından meclis idare amirine ait olan odaya yerleşti. İdare amirliği seçimini Kılıçdaroğlu'na yakın Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kazanınca oda krizi patlak verdi.

Bayraktutan, Kütükçü'den odayı boşalltmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

Uğur Bayraktutan meclis genel sekreterliğinden odanın kendisine tahsis edildiğini gösteren resmi yazıyı aldı. Eşyalarını odanın önüne getirdi.

Kütükçü odayı yine boşaltmadı. Eşyalar kapının önunde bekletilirken görüşmek için grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın odasına geçti. O sırada makam odasına yerleşmek isteyen meclis idare amiri Uğur Bayraktutan Meclis polisini çağırdı.

Yapılan görüşmeler sonrası Şükran Kütükçü polis gözetiminde odayı boşaltmak zorunda kaldı. Oda krizi zor da olsa aşılmış oldu.

CHP’de oda krizi! Perde arkası A Haber’de CHP’DE ODA KRİZİ! PERDE ARKASI A HABER'DE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA