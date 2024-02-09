CHP’de oda krizi! Perde arkası A Haber’de

Uğur Bayraktutan meclis genel sekreterliğinden odanın kendisine tahsis edildiğini gösteren resmi yazıyı aldı. Eşyalarını odanın önüne getirdi.

Kütükçü odayı yine boşaltmadı. Eşyalar kapının önunde bekletilirken görüşmek için grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın odasına geçti. O sırada makam odasına yerleşmek isteyen meclis idare amiri Uğur Bayraktutan Meclis polisini çağırdı.

Yapılan görüşmeler sonrası Şükran Kütükçü polis gözetiminde odayı boşaltmak zorunda kaldı. Oda krizi zor da olsa aşılmış oldu.