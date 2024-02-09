CHP’de oda krizi! Perde arkası A Haber'de
CHP'de tartışmaların sonu gelmiyor. Ana muhalefet partisinde şimdi de oda krizi patlak verdi. Kriz öyle büyüdü ki Meclis polisi devreye girmek zorunda kaldı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Kapıyı kilitledi. Eşyaları boşaltmadı. CHP'deki oda krizinde devreye Meclis polisi girdi.
ÖZEL'İN SAFINA GEÇTİ
Şükran Kütükçü CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te özel kalem müdürlüğünü yapıyordu.
Ancak kurultayda değişimcilerin safına geçti. Özgür Özel'i destekledi.
Kurultayın ardından Özgür Özel tarafından CHP meclis grubunun protokol müdürü olarak görevlendirildi.
Hem de meclis başkanlığının böyle bir görev tanımı olmamasına rağmen.
Kütükçü, görevlendirmenin ardından meclis idare amirine ait olan odaya yerleşti. İdare amirliği seçimini Kılıçdaroğlu'na yakın Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kazanınca oda krizi patlak verdi.
Bayraktutan, Kütükçü'den odayı boşalltmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı.
Uğur Bayraktutan meclis genel sekreterliğinden odanın kendisine tahsis edildiğini gösteren resmi yazıyı aldı. Eşyalarını odanın önüne getirdi.
Kütükçü odayı yine boşaltmadı. Eşyalar kapının önunde bekletilirken görüşmek için grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın odasına geçti. O sırada makam odasına yerleşmek isteyen meclis idare amiri Uğur Bayraktutan Meclis polisini çağırdı.
Yapılan görüşmeler sonrası Şükran Kütükçü polis gözetiminde odayı boşaltmak zorunda kaldı. Oda krizi zor da olsa aşılmış oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeşilçam’ın gözde filminde pes artık dedirten hata! Kemal Sunal’ın yaptığı 40 yıl sonra ortaya çıktı
- Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız
- Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak? IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig'de olacak mı?
- SGK'dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...
- Af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek? İnfaz düzenlemesi 2024
- Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN'dan 14.150 TL ödeme
- Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...
- Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...
- Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2024 | Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?
- Cuma Hutbesi tam metin | 9 Şubat 2024 bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir?
- Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!