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AK Parti'nin Şırnak'taki ilçe belediye başkan adayları açıklandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2024
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AK Parti’nin Şırnak’taki ilçe belediye başkan adayları açıklandı!

31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimine sayılı günler kala il ve ilçe belediye başkan adayları belli oluyor. AK Parti'nin, Şırnak ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Bizim hizmet etmek, vatandaşa hizmetkar olmaktan başka bir derdimiz yok. Bizi başkalarından da ayıran odur. Başkaları yönetmeye, hükmetmeye, idare etmeye gelir ama biz hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya geliriz." dedi.

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