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AK Parti Sözcü Ömer Çelik'ten muhalefete hodri meydan: Hepinize yeteriz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2024
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AK Parti Sözcü Ömer Çelik’ten muhalefete hodri meydan: Hepinize yeteriz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Muhalefet partilerinden birisi çıkmış demiş ki 'Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na haddini bildireceğiz.' İşte ben de diyorum ki; bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız" dedi.

Adana'da AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları tanıtıldı. Yüreğir Serinevler Spor Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet partilerini eleştirdi. Çelik, "Muhalefet partilerinden birisi çıkmış demiş ki 'Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na haddini bildireceğiz.' İşte ben de diyorum ki 'Haddini bildireceğiz' diyene. Bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız. Onlar 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta ne diyorlardı? 'Kemal Kılıçdaroğlu anketlere göre Cumhurbaşkanı olacak' diyorlardı. Adana ne diyordu? 'Biz Bay Kemal'i Bay Bay Kemal yapmaya hazırız' diyordu. Şimdi genel başkanları gitti. Başka bir genel başkan geldi. Fakat yine teröre destek verenlerle ittifaklarını sürdürmek için terörle yanaşık düzen yürüyenlerle ittifaklarını sürdürmek için her türlü hesabın kitabın içerisine giriyorlar" dedi.

"BİZ BU YOLDA CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÜYELERİ OLARAK KARARLI BİR ŞEKİLDE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YÜRÜYECEĞİZ"
Kararlı bir şekilde yürüdüklerini vurgulayan Çelik, "Onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz bu yolda başta Adana olmak üzere Türkiye'nin her tarafında Cumhur İttifakı'nın üyeleri olarak kararlı bir şekilde güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı yerel seçimlerde taçlandıracağız. Genel seçimlerde attığımız imzayı yerel seçimlerde daha büyük bir başarı dalgasına dönüştüreceğiz ve sonuçta inşallah 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımıza Adana Büyükşehir'i ve 15 ilçeyi hediye edeceğiz. inşallah 31 Mart gecesi değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli'ye Adana Büyükşehir'in ve 15 ilçesinin Cumhur İttifak'ının olduğunun müjdesini vereceğiz" diye konuştu.

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