AK Parti Sözcü Ömer Çelik’ten muhalefete hodri meydan: Hepinize yeteriz

"BİZ BU YOLDA CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÜYELERİ OLARAK KARARLI BİR ŞEKİLDE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YÜRÜYECEĞİZ"

Kararlı bir şekilde yürüdüklerini vurgulayan Çelik, "Onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz bu yolda başta Adana olmak üzere Türkiye'nin her tarafında Cumhur İttifakı'nın üyeleri olarak kararlı bir şekilde güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı yerel seçimlerde taçlandıracağız. Genel seçimlerde attığımız imzayı yerel seçimlerde daha büyük bir başarı dalgasına dönüştüreceğiz ve sonuçta inşallah 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımıza Adana Büyükşehir'i ve 15 ilçeyi hediye edeceğiz. inşallah 31 Mart gecesi değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli'ye Adana Büyükşehir'in ve 15 ilçesinin Cumhur İttifak'ının olduğunun müjdesini vereceğiz" diye konuştu.

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