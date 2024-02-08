Cumhur İttifakı’nın Edirne ilçe başkan adayları belli oldu! İşte Cumhur’un Edirne ilçe başkan adayları...

Edirne'ye bakanlıklar aracılığıyla çok sayıda hizmet getirdiklerine dikkati çeken Aksal, "Son 5 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini hayata geçirdik. Hızlı tren projesi Edirne için Cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir. Çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda Edirnelileri hızlı tren konforuna kavuşturacağız. Edirne Sarayı da ihya ediliyor. 4 yıl gibi kısa sürede orası da tamamlanacak." ifadesini kullandı.

Aksal, yerel yönetimlerin yapması gereken hizmetleri de hayata geçirdiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Selimiye Meydanı'nı düzenlediklerini hatırlattı.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba da Edirne'yi kadın eliyle güzelleştirme zamanının geldiğini söyledi.

Edirne'nin kaybolan yıllarını geri getireceklerini ifade eden İba, "Her bir ilçemiz için hizmet belediyeciliğinin vakti geldi. Edirne'yi siyasi tartışmalarla ayrıştırmaya değil, birleştirmeye adayız. Edirne'yi kalkındırmaya, Balkanlar'ın ticaret ve kültür merkezi yapmaya adayız. Edirne'yi birlik ve beraberliğin, huzurun şehri yapmaya adayız. Edirne'yi her bir sokağıyla yemyeşil, tertemiz bir şehir yapmaya adayız." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu ise Edirne'yi zillet belediyeciliğinden kurtarıp kentin anahtarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teslim edeceklerini kaydetti.