TBMM Genel Kurulu toplandı! Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi masada...

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: CUMHURBAŞKANIMIZA İFTİRA ATIYORSUNUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinin çarpıtılarak değerlendirmeler yapıldığı çok açık ve seçik bir şekilde görülüyor. Ve hala buna ısrarla devam ediliyor. Ama söylendiği gibi değil aktarımlar. Ben bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerini Meclis tutanaklarına ve aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum; Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. İşte bir gerçeği şu anda sizlere söylüyorum; merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Bakın, siz söylenmemiş bir sözü iftira olarak ortaya koyuyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza iftira atıyorsunuz" dedi.

"ÇARPIK ZİHNİYETLE MESELELERİN HAKİKATİNİ DEĞİL, SADECE ÇARPITMA AMAÇLI..."

Akbaşoğlu, konuşmasının devamında, "Ne diyor Cumhurbaşkanımız 'Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da'; bunu dahi şu anda çarpıtmaya girişmeniz nasıl bir çarpık zihniyetle meselelerin hakikatini değil, sadece çarpıtma amaçlı meseleleri dinlediğinizin ve yorumladığınızın delili olarak tutanaklara geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği çok açık ve nettir. Sonuç itibariyle bu konuda herkes çarpıtma peşinde. Herkes biliyor ki Hatay, mayıs seçimlerinde de 'Erdoğan' demiştir. Depremzede vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin nasıl samimiyetle çalıştığının en büyük şahididir" ifadelerini kullandı.