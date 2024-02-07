Fatih Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övmek"ten dava açıldı

Altaylı hakkında 24 Aralık 2023'te Ankara'da düzenlenen "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi"ne katılan vatandaşları hedef alan paylaşımları nedeniyle savcılıkça resen başka bir soruşturma başlatıldığı ve çok sayıda vatandaşın da "müşteki" sıfatıyla şikayetçi olduğu belirtildi.

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVMEKTEN HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Fatih Altaylı'nın "suçu ve suçluyu övmek" suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame sonucu düzenlenen tensip zaptında, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve yargılamanın basit yargılama usulü ile yapılmasına karar verildiği yer aldı.