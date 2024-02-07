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Şanlıurfa'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Öğrenciler ve aileler ile sohbet etti

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Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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Şanlıurfa’da Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Öğrenciler ve aileler ile sohbet etti

Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da sevgi seli ile karşılandı. Deprem konutlarının kura çekim törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aracıyla ilerlediği sırada yolunu kesip fotoğraf çektirmek isteyen öğrenci ve aileleri kırmadı. Makam aracını durduran Başkan Erdoğan, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

BİR GRUP ÖĞRENCİ VE AİLE BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOLUNU KESTİ
Şanlıurfa'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bin 314 deprem konutunun kura çekimi için Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne gitti. Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da sevgi seli ile karşılandı. Konferans salonundaki törene katılan Erdoğan, makam aracıyla bölgeden ayrılırken bir grup öğrenci ve aile yolunu kesti.

BAŞKAN ERDOĞAN ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Makam aracını durduran Başkan Erdoğan, bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi.

Çocuklara da oyuncak hediye eden Başkan Erdoğan, daha sonra üniversiteden ayrıldı.

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