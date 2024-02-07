Şanlıurfa’da Başkan Erdoğan’a sevgi seli! Öğrenciler ve aileler ile sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

BİR GRUP ÖĞRENCİ VE AİLE BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOLUNU KESTİ

Şanlıurfa'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bin 314 deprem konutunun kura çekimi için Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne gitti. Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da sevgi seli ile karşılandı. Konferans salonundaki törene katılan Erdoğan, makam aracıyla bölgeden ayrılırken bir grup öğrenci ve aile yolunu kesti.