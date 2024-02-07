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Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da önemli açıklamalar: Canla başla çalışmaya devam edeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da önemli açıklamalar: Canla başla çalışmaya devam edeceğiz

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da deprem konutları teslim töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımıza mahçup olmamak için can başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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