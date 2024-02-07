07 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini paylaştı

İstanbul’da evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini paylaştı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
ABONE OL
İstanbul’da evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini paylaştı

İstanbul Kayaşehir’de 4 etap halinde inşasına başlanılan 2.450 sosyal konut tamamlandı. Evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini paylaştı.

TOKİ tarafından İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de 4 etap halinde inşasına başlanılan 2.450 sosyal konut tamamlandı. Konutlar 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren hak sahiplerine teslim ediliyor.

KONUT TESLİMİ BAŞLADI

TOKİ, Türkiye genelinde 50 bin ve 100 bin Sosyal konut projesi kapsamında teslim edilen konutlara ilave olarak İstanbul'un en gözde semtlerinden olan Kayaşehir'de de konut teslimlerine başladı.

YATAY VE ÖZGÜN MİMARİ

Kayaşehir konutları, millet bahçesinin ve şehir hastanesinin yanı başında, 4 etap halinde yatay ve özgün mimariyle, sosyal donatıları, yeşil alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparkları ile birlikte inşa edildi.

HAK SAHİPLERİNİN MUTLULUĞU

Evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini paylaştı. Evlerine geçen vatandaşlar, "Evlerimizi teslim aldık içeride gerçekten yüksek kaliteli malzemeler kullanılmış. Gerek mimari açıdan gerek görsel açıdan tam bir uyum var. Binalarımız dışarıdan çok güzel görünüyor. Millet bahçesine çok yakın bir konumdayız. Çam Sakura Hastanesi'ne de çok yakınız. TOKİ projeyi çok güzel bire konumda inşa etmiş. Açık ve kapalı otoparklar var. Bunun yanında çocuk oyun alanları var." duygularını aktardı.

SICACIK YAŞAMA YELKEN AÇTIK

Vatandaşlar, "Anahtarları direkt teslim alacak ve içine oturacak şekilde hazır hale getirilmiş. Ailemizle birlikte yeni evimizde sıcacık bir yaşama yelken açacağız." ifadelerini kullandı.

TAŞINMALAR BAŞLADI

Ev çıkan Hüseyin Keskin konutlarını çok beğendiğin söyledi. Ocak ayının 16'sında evine taşındığını söyleyen kadın hak sahibi taşınmaların yeni başladığını komşuların geldiğini ve yaşamın başladığını söylüyor. Konutların hastaneye çok yakın olması vatandaşları çok mutlu etti.

Evler teslim edildi! Gözlerdeki mutluluk EVLER TESLİM EDİLDİ! GÖZLERDEKİ MUTLULUK
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA