İstanbul’da evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini paylaştı
İstanbul Kayaşehir’de 4 etap halinde inşasına başlanılan 2.450 sosyal konut tamamlandı. Evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini paylaştı.
TOKİ tarafından İstanbul Başakşehir Kayaşehir'de 4 etap halinde inşasına başlanılan 2.450 sosyal konut tamamlandı. Konutlar 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren hak sahiplerine teslim ediliyor.
YATAY VE ÖZGÜN MİMARİ
Kayaşehir konutları, millet bahçesinin ve şehir hastanesinin yanı başında, 4 etap halinde yatay ve özgün mimariyle, sosyal donatıları, yeşil alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparkları ile birlikte inşa edildi.
HAK SAHİPLERİNİN MUTLULUĞU
Evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini paylaştı. Evlerine geçen vatandaşlar, "Evlerimizi teslim aldık içeride gerçekten yüksek kaliteli malzemeler kullanılmış. Gerek mimari açıdan gerek görsel açıdan tam bir uyum var. Binalarımız dışarıdan çok güzel görünüyor. Millet bahçesine çok yakın bir konumdayız. Çam Sakura Hastanesi'ne de çok yakınız. TOKİ projeyi çok güzel bire konumda inşa etmiş. Açık ve kapalı otoparklar var. Bunun yanında çocuk oyun alanları var." duygularını aktardı.
SICACIK YAŞAMA YELKEN AÇTIK
Vatandaşlar, "Anahtarları direkt teslim alacak ve içine oturacak şekilde hazır hale getirilmiş. Ailemizle birlikte yeni evimizde sıcacık bir yaşama yelken açacağız." ifadelerini kullandı.
TAŞINMALAR BAŞLADI
Ev çıkan Hüseyin Keskin konutlarını çok beğendiğin söyledi. Ocak ayının 16'sında evine taşındığını söyleyen kadın hak sahibi taşınmaların yeni başladığını komşuların geldiğini ve yaşamın başladığını söylüyor. Konutların hastaneye çok yakın olması vatandaşları çok mutlu etti.
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