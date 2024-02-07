İstanbul’da evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini paylaştı

HAK SAHİPLERİNİN MUTLULUĞU

Evleri teslim edilen hak sahipleri sevinçlerini paylaştı. Evlerine geçen vatandaşlar, "Evlerimizi teslim aldık içeride gerçekten yüksek kaliteli malzemeler kullanılmış. Gerek mimari açıdan gerek görsel açıdan tam bir uyum var. Binalarımız dışarıdan çok güzel görünüyor. Millet bahçesine çok yakın bir konumdayız. Çam Sakura Hastanesi'ne de çok yakınız. TOKİ projeyi çok güzel bire konumda inşa etmiş. Açık ve kapalı otoparklar var. Bunun yanında çocuk oyun alanları var." duygularını aktardı.