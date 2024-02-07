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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İki organize suç örgütü daha çökertildi! Ömer Faruk Bulut ve Engin Yolcu yakalandı

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Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İki organize suç örgütü daha çökertildi! Ömer Faruk Bulut ve Engin Yolcu yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen Kafes-37 operasyonlarında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı 2 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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