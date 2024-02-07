CHP’li Mehmet Kızıldaş zehir zemberek sözlerle partisinden istifa etti: Özgür Özel namus ve şeref sözü vermişti

Arguvan Belediye Başkanı olduğu dönemde temel şehircilik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve geri kalmışlığının sonlandırılması adına çalışmalardan da bahseden Kızıldaş, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin aday adaylığı sürecinde, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yeniden aday olmamı engellemek konusunda, özel bir çaba içine girmiş ve bu konudaki kirli misyonunu yerine getirmiştir. Veli Ağbaba'nın Arguvan'a dair kirli misyonu diyorum çünkü, CHP Büyük Kurultayı öncesinde, partimizin Malatya İl Kongresi'nde ben açık yüreklilikle dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimi açıklamıştım. Veli Ağbaba, partililik ahlak ve misyonuna aykırı biçimde, Kılıçdaroğlu'na olan kin ve nefretinin de etkisiyle, benim Kılıçdaroğlu'nun yanındaki duruşuma karşılık, intikamcı ve rövanşist bir tavırla yeniden CHP Arguvan Belediye Başkan Adayı olmamı engellemek konusunda başarılı olmuştur" şeklinde konuştu.