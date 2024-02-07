Peş peşe siyasi temas! Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü.
BAKAN FİDAN, LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan geçtiğimiz saatlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de bir araya geldi. Fidan ayrıca Türkiye'nin Libya Görev Grubu Komutanlığını ziyaret etti.
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