Peş peşe siyasi temas! Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile görüştü

BAKAN FİDAN, LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz saatlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de bir araya geldi. Fidan ayrıca Türkiye'nin Libya Görev Grubu Komutanlığını ziyaret etti.