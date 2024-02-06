06 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Güler Irak İçişleri Bakanı Şammari ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler Irak İçişleri Bakanı Şammari ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2024
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Güler Irak İçişleri Bakanı Şammari ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte geldiği Irak'ta resmi temaslarını sürdürüyor.

Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA