Deprem bölgesinin kahramanı A Haber'de: İnsanlar enkazdayken dinlenmek istemedik! Deprem turistlerine salvo: Oturulan yerden kalemşorluk yapmak kolay
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde fedakarlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleri asrın felaketinin 1. yılını yad ediyor. Deprem bölgesinin kahramanlarından vinç operatörü Metin Çolak, A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.
6 Şubatta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde yardım çalışmaları için seferber olan Komando birlikleri, polisler, madenciler ve sağlık personellerinden oluşan kahramanlar felaketin 1. yılında kaybettiğimiz canlarımızı yad ediyor.
Deprem bölgesinin kahramanlarından vinç operatörü Metin Çolak, A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.
İşte Metin Çolak'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
"Biz ilk önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Biz vinç operatörü olarak depremlerde insanların ümitle bekleyişlerine umut olabilmek, canlı olanları canlı olarak çıkarabilmek, yaralı olanları bir an önce çıkartıp tedavilerin gerçekleşmesini sağlamak için çalışmalar yürüttük.
"BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİK"
Büyük mücadele ile çalıştık. Bizler kendimiz de depremi yaşamış olarak, psikolojimizi etrafımızdaki insanlara yansıtmadan çalışmaya gayret gösterdik.
Depremi yaşadığımızda bir kenara çekilip oturmadık. Elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya çalıştık. Tabii ki arama kurtarma ekiplerine yön verdikten sonra, açmış olduğumuz aralarda onlar bizi durduğunda kendimizi dinlenme moduna alıyorduk. Ancak bu uyumak değil…
"7/24 ÇALIŞTIK"
Herhangi bir hareketlilik duyulduğunda vinç duruyor ve çalışmayı durduruyoruz. Biz o arada yorgunluğumuzu bir nebze dindirmeye çalışıyorduk. Biz o arada zaten saat gözetmeden 7/24 çalıştık.
Deprem anında enkaza müdahale etmek ve insanları oradan çıkarabilmek çok ayrı bir çalışma, uzmanlık istiyor. Ben Soma maden ekibi çalışmıştım. Biz onlarla birlikte çalışarak bu işi yürüttük. Çünkü en ufak bir hata çok büyük yaralanmalara veya canlıysa ölüme neden olabilir. Biz samanlıkta iğne arar gibi bir çalışma gerçekleştirdik.
Biz buna gurur diyemeyiz… Bize düşen görev buydu. Bütün ekipler hepsi bir tane sağ insan daha kurtarabilir miyiz gayretiyle çalıştı.
Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Ülkemizi, milletimizi bir daha böyle acıyla imtihan eylemesin. Ne kadar anlatmaya çalışsak da bunu ifade edemeyiz. Biz içimizden ağladık. Bambaşka bir şeydi bu.
"DEVLETİMİZ VAR OLSUN BU KADAR YÜKÜN ALTINDAN KALKTILAR"
Devletimiz her daim baki olsun, çok güçlü bir devlete sahibiz. Bu kadar yükün altından, bu kadar kısa sürede kalkınması, gücümüzü göstermektedir.
Şu anda bu kadar kısa sürede bu binaların yapılması inanılmaz.
"OTURULAN YERDEN KALEMŞORLÜK YAPMAK KOLAY"
Oturulan yerden kalemşorlük yapmak çok kolay, bunu sahada görmek lazım. Bunlar tamamen safsata, öyle bir şey yok. Devletimiz var gücüyle, tüm kurumları tüm personeliyle buradaydı. Devletimizin gücü her şeyin üzerinde ve gereken her şey yapıldı."
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