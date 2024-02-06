Deprem bölgesinin kahramanı A Haber’de: İnsanlar enkazdayken dinlenmek istemedik! Deprem turistlerine salvo: Oturulan yerden kalemşorluk yapmak kolay

"7/24 ÇALIŞTIK"

Herhangi bir hareketlilik duyulduğunda vinç duruyor ve çalışmayı durduruyoruz. Biz o arada yorgunluğumuzu bir nebze dindirmeye çalışıyorduk. Biz o arada zaten saat gözetmeden 7/24 çalıştık.

Deprem anında enkaza müdahale etmek ve insanları oradan çıkarabilmek çok ayrı bir çalışma, uzmanlık istiyor. Ben Soma maden ekibi çalışmıştım. Biz onlarla birlikte çalışarak bu işi yürüttük. Çünkü en ufak bir hata çok büyük yaralanmalara veya canlıysa ölüme neden olabilir. Biz samanlıkta iğne arar gibi bir çalışma gerçekleştirdik.