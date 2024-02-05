MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den A Haber’e özel açıklamalar: CHP ile DEM birbirinden kopamaz

Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yönter, CHP ve DEM Parti ile ilgili "Bu iki parti aynı gövdenin parçalarıdır." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN