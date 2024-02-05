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11 terörist öldürüldü! MSB duyurdu: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapıyorlardı...

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Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
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11 terörist öldürüldü! MSB duyurdu: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapıyorlardı...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB tarafından yapılan paylaşımda "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

11 PKK’lı etkisiz hale getirildi 11 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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