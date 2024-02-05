Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den 6 Şubat mesajı: Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde bu acı sınavdan güçlenerek çıkacak

"BİZ TEK MİLLETİZ, İKİ DEVLETİZ"

Aliyev, Türkiye'nin iyi günde de kötü günde de Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi, Azerbaycan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, "Çünkü biz tek milletiz, iki devletiz. Sizin liderliğiniz, Türk halkının mücadele kararlılığı, dayanışma ruhu ve güçlü iradesi sayesinde kudretli Türkiye devletinin bu zorlukları hızla aşacağından, bu acı sınavdan onurla hatta daha da güçlenerek çıkacağından eminim." ifadelerini kullandı.