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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Laoslu mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Laoslu mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith'i Bakanlığımıza bağlı Avrupa Birliği Başkanlığında ağırladı" denildi.

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