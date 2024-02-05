Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Laoslu mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! 'Tablet Reis' bakın şimdi ne halde...
- Miraç Kandili'nde 100 istiğfar çekilir mi, nasıl çekilir? TÖVBE DUASI OKUNUŞU 🤲 | Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...
- Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi
- Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70'lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...
- ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı: Leyla'yı hapiste neler bekliyor?
- Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın yıldızı...
- Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı'da açığa çıktı! Hasan Çelik'in katil zanlısına tutuklama kararı
- 1 TL ve karbonat mucizesi! Buzdolabında 1 gece bekletin, bakın ne oluyor!
- Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu'ndan özel dua... Miraç Kandili'nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor
- Safir dizisinin Ateş'i İlhan Şen'in gerçek mesleğini duyanlar inanamadı! Oyunculuk için her şeyden vazgeçmiş...
- Yeliz Yeşilmen'e dolandırıcılık şoku! Pasaportunu paylaştı! "Evladım gibi gördüm ama neler yapmış..."
- Miraç Kandili süte okunacak dualar, sureler, ayetler listesi | Miraç Kandil'inde neden süt içilir ve dağıtılır? Diyanet açıklaması...