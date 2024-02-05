Özgür Özel’in sapkın adayı tutuklandı! Kendisinden 30 yaş küçük genç kıza cinsel saldırıda bulundu

ÇAY GÖTÜRDÜĞÜ SIRADA CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALDIĞI İDDİASI

B.D. akşam saatlerinde odasına çay götürdüğü esnada Abdurrahim S.'nin dudaklarından zorla öperek göğüslerine dokunduğunu, kendisinin de bunun üzerine parti binasından ayrıldığını ve kuzeni F.D.'yi telefonla arayarak durumu anlattığını söyledi. B.D. ve F.D.'nin şikayeti üzerine Abdurrahim S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mağdur B.D'nin telefonla arayarak durumu anlattığı kuzeni F.D., Abdurrahim S.'nin olay sonrasında kendisini defalarca arayarak 'Ne yaptıysam baba şefkatiyle yaptım başka amacım yoktu' dediğini iddia etti.

Yapılan araştırmada şüpheli şahsın CHP'den Bismil Belediye Başkan adayı olduğunu tespit eden Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Abdurrahim S.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Abdurrahim S., cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.