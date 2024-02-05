Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’un trafik yükünü azaltacağız!

"Bu lojistik üsler şehrin kuzeyinde, Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında olacak. Şehrin içine girecek kamyon trafiğini direkt Tuzla'dan, şehrin kuzeyine alacak. Mahmutbey Kavşağı'na girmek ve çıkmak bir çile haline gelmiş. Burada da çok önemli bir projeyi hazırladık ve bu projeyi öncelikli işler arasına koymak suretiyle hızlıca hayata geçireceğiz."

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ihtiyacına da değinen Kurum, buna ilişkin projelerin hızla hayata geçirileceğini ifade etti.