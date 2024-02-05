CHP’de Gölbaşı krizi patladı! ABB kamyonlarını gönderip afiş astırdı: Ankara sonunda bizi hatırladı...

Grup sözcüsü CHP Gölbaşı Belediye Başkan Aday Adayı ve CHP Gölbaşı Eski İlçe Başkanı Engin Eren yaptığı açıklamada; "Cumhuriyet Halk Partisi Gölbaşı ailesine yapılan bu zulmü kabul etmiyoruz etmeyeceğiz.Partimizin kendi öz evladı olarak, benimle birlikte adaylıklarını ilan eden 4 aday adayı hiçe sayarak, CHP ilçe başkanı ve yöneticilerinin önderliğinde hazırlanıp il başkanlığına sunulan ve CHP'nin öz evladı olmayan bir adayın güzellemesinin yapıldığı raporu esefle kınıyor. İlçe yönetiminin bu taraflı tutumunun siz sevgili partililerin ve halkımızın vicdanına bırakıyorum" diye konuşmuştu.