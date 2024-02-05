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11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 11:22
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.
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