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Yeniden inşa ve ihya! Gaziantep'te depremzedeler kalıcı konutlara kavuşuyor: Anahtarlar Başkan Erdoğan'ın elinden

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Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
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Yeniden inşa ve ihya! Gaziantep’te depremzedeler kalıcı konutlara kavuşuyor: Anahtarlar Başkan Erdoğan’ın elinden

6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutları teslim ediliyor. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün (03.02.2024) Hatay'da gerçekleştirilmişti. Bugün ise Başkan Erdoğan, Gaziantep'e giderek Şahinbey'de Gaziantep Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak ve daha sonra İslahiye'de anahtar teslim töreni programına katılım sağlayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine 2 aydan az bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı.

6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutları teslim ediliyor.

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün (03.02.2024) Hatay'da gerçekleştirilmişti.

Bugün ise Başkan Erdoğan, Gaziantep'e giderek Şahinbey'de Gaziantep Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak.

Başkan Erdoğan daha sonra İslahiye'de anahtar teslim töreni programına katılım sağlayacak.

Öte yandan Sağlıık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük sağlık kampüslerinden Gaziantep Şehir Hastanesi bugün açılıyor." ifadelerine yer verdi.

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