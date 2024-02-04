Yeniden inşa ve ihya! Gaziantep'te depremzedeler kalıcı konutlara kavuşuyor: Anahtarlar Başkan Erdoğan'ın elinden
6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutları teslim ediliyor. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün (03.02.2024) Hatay'da gerçekleştirilmişti. Bugün ise Başkan Erdoğan, Gaziantep'e giderek Şahinbey'de Gaziantep Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak ve daha sonra İslahiye'de anahtar teslim töreni programına katılım sağlayacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine 2 aydan az bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı.
6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutları teslim ediliyor.
İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün (03.02.2024) Hatay'da gerçekleştirilmişti.
Bugün ise Başkan Erdoğan, Gaziantep'e giderek Şahinbey'de Gaziantep Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak.
Başkan Erdoğan daha sonra İslahiye'de anahtar teslim töreni programına katılım sağlayacak.
Öte yandan Sağlıık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük sağlık kampüslerinden Gaziantep Şehir Hastanesi bugün açılıyor." ifadelerine yer verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer eskiden o dizide...
- SQUİD GAME 2. SEZON TARİHİ: Netflix tanıtımı yayınladı! Squid Game ne zaman başlayacak 2024?
- Kardeşlerim dizisinin Nebahat'i Simge Selçuk meğer o dizide de oynamış! Görenler hayrete düştü
- 'Ah nerede' filminde Tarık Akan'ın partneriydi! Yeşilçam'ın güzel gözlü yıldızı Gülşen Bubikoğlu son haliyle pes dedirtti! Değişmeyen tek şey...
- 14 aylıkken terk edilmişti! Esra Erol'da yıllar süren hasret sona erdi! 24 yaşındaki genç kız mutluluk gözyaşlarına boğuldu!
- Her gün yumurta yiyenler dikkat! Bu zararını duyan ağzına sürmüyor
- HAVA DURUMU | Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi! İşte o harita... | 3-7 Şubat 2024
- Alper Gezeravcı dönüş tarihi | İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek?
- 62 gol, 37 asist! İsmail Kartal transfer işini biliyor! Fenerbahçe'ye mermi gibi kanat
- Liste açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT'li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat'ta...
- Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler...
- Emeklilere maaşa ilave ödeme tutarları artıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nın hesabına Ek zam+ 5.000 TL ikramiye yatacak! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara…