Küresel aktör Türkiye! AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tüm AB ülkeleri, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulmasında hemfikir
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile yakınlaşma mesajı verilirken, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Türkiye ile ilişkileri iyileştirme yoluna girmeliyiz. Ortak çıkarlarımızın olduğu alanları geliştirmemiz ve ayrıştıran konuları azaltmamız gerekiyor” dedi. Öte yandan, Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib de "Türkiye küresel sahnede giderek daha önemli bir stratejik ortak olarak yer alıyor." ifadelerini kullandı.
AB ülkelerinin dışişleri bakanları, gayriresmi nitelikli toplantılarında AB Dönem Başkanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.
Gündem maddelerinden birinin de Türkiye ile ilişkiler olduğu toplantının sonunda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, basına ortak açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ!"
Borrell, "Tüm üye ülkeler, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulmasında hemfikir." dedi.
"TÜRKİYE İLE TEMASA GEÇMEMİZ GEREKİYOR"
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, şöyle devam etti:
"Çatışmalardan kaçınmak ve işbirliğini artırmak için Kıbrıs meselesini dikkate alarak Türkiye ile temasa geçmemiz gerekiyor. Türkiye ile daha fazla ilişki kurmamız, çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda çalışmamız ve bizi birbirimizden uzaklaştıran meselelerden kaçınmamız gerekiyor." diye konuştu.
AB'nin vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlanmasına hazır olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Borrell, "Türkiye ile daha güçlü ilişki kurmamız konusunda herkes hemfikir ancak bu, gelişmelerin seyrine bağlı olacaktır. Vize konusunda ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Bugün bu konu tartışılmadı. Ancak genel kanı, Kıbrıs üyemiz olduğu için gündemimizin en üst sıralarında yer alan Kıbrıs sorununu çözmek için dahi Türkiye ile daha olumlu şekilde etkileşime geçmemiz gerektiği yönünde." değerlendirmesini yaptı.
"TÜRKİYE KÜRESEL SAHNEDE GİDEREK DAHA ÖNEMLİ BİR STRATEJİK ORTAK"
Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib de "Türkiye küresel sahnede giderek daha önemli bir stratejik ortak olarak yer alıyor." ifadelerini kullandı.
"Türkiye vazgeçilmez bir ortak." diyen Lahbib; hukukun üstünlüğü, demokrasi, yargının bağımsızlığı ve Kıbrıs gibi konulardaki farklılıkları yakın zamanda görüşmek istediklerini belirtti.
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