Türkiye Gazze’de kalıcı barış için devrede

İsrail'in insanlık suçuna varan eylemlerini sürdürdüğü 7 Ekim'den bu yana Türkiye, acil ve kalıcı ateşkes vurgusu yaparken Batı, Tel Aviv'in uyguladığı zulme destek verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aylar önce dile getirdiği savaşın bölgeye yayılması yönündeki uyarıları gerçeğe dönüşmeye başladı.

7 Ekim'den bu yana 5. kez Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacağı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da İstanbul'daki temaslarının ardından iki devletli çözümü vurgulamaya başladı.