CHP’li Edremit Belediye Başkanı fena alay konusu oldu! 1 yıldır ödemediği işçi maaşlarına zam yaptı

CHP'nin henüz aday belirleyemediği ve işçilerin maaşlarını alamadığı Edremit Belediyesinde şaşkınlık veren bir gelişme yaşandı. İşçilerin maaşlarını yaklaşık 1 yıldan bu yana parça parça ve eksik ödeyen, bu nedenle işçi sendikalarının da yakın takibinde olan Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan, sosyal medya hesabından, işçi maaşlarına zam yaptıklarını duyurdu.

İşçi ve aileleriyle adeta alay eder gibi yapılan açıklamada, en düşüş işçi maaşının 35 Bin TL'ye yükselttiklerini ilan etti. şuan 22 bin TL olan işçi maaşlarını dahi ödeyemeyen CHP'li Arslan'ın bu açıklamasına tepki yağdı.