Santa Maria Kilisesi saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İlk kez A Haber’de

Şimşek, "Saldırının arkasında muhtemelen küresel güçler bulunuyor. MİT'in bir bilgi notu var bu konuya ilişkin. Bu operasyonun bu hücrenin asıl sorumlusu Horasan hücresi. Afganistan'ın Horasan bölgesi var o bölgede o hücreye bağlı." açıklamasında bulundu.