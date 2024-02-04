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Santa Maria Kilisesi saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İlk kez A Haber'de

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
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Santa Maria Kilisesi saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İlk kez A Haber’de

Son dakika haberi! İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin çok özel görüntülere A Haber ulaştı.

Son dakika haberi! İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin çok özel görüntülere A Haber ulaştı.

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Canan Barlas ile Gündem programında geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili yeni görüntüleri paylaştı.

Şimşek, "Saldırının arkasında muhtemelen küresel güçler bulunuyor. MİT'in bir bilgi notu var bu konuya ilişkin. Bu operasyonun bu hücrenin asıl sorumlusu Horasan hücresi. Afganistan'ın Horasan bölgesi var o bölgede o hücreye bağlı." açıklamasında bulundu.

Nazif Karaman da görüntüler üzerinden "Ekranda gördüğünüz arabanın başka bir güzergahta da fotoğrafı var. İstanbul sokaklarında teröristler eylemi yaptıktan sonra hain saldırıyı yaptıktan sonra kaçarken çekilen görüntüler. Bu görüntüler ilk kez A Haber'de. Teröristler cinayeti işlediler ve İstanbul sokaklarında kaçıyorlar.

Teröristler 52 yaşındaki vatandaşı öldürdükten sonra panikle olay yerinden kaçıyorlar. Burada teröristler olayı gerçekleştirdikten birkaç saniye sonrasında kaçıyorlar. Kaçış anlarına ilişkin görüntüler.

Olayda vefat eden vatandaşımızın kiliseye giriş görüntüleri. İçeriye girişi ile teröristlerin kaçış anlarında 2 dakika ara var. Bir dakikada kilisenin içerisinde kalmışlar. Vatandaşımız içeri giriyor teröristler cinayeti işliyor ve kaçıyorlar.

Teröristlerin kaçış güzergahı Sarıyer'den Belgrad Ormanı oradan Bahçeköy içinden Göktürk, Kemerburgaz'dan sonra otobana doğru gelip oradan ayrılıyorlar.

Saldırganlar saldırıyı yaptıktan sonra hep ormanın içinden gidiyorlar. Kameralara yakalanmamak için. Silahı parçalıyorlar kıyafetleri orman yolunda parça parça 200 500 metre aralıklarında paramparça ederek atıyorlar. Yaklaşık 1500 tane polis detektörlerle silah ve kıyafetleri buldular.

Silah 7-65 yakın mesafeden suikast silahı. Silah tutukluk yapıyor. Silah tutukluk yapmasaydı yedek şarjörüyle beraber orada katliam olurdu. 31 kişi orada katledilirdi." ifadelerini kullandı.

Saldırıda kullanılan arabanın da Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili de konuşan Şimşek "Edirne Hamzabeyli'den 1 yıl önce arabayı getiriyor teslim ediyorlar. Araba 1 yıl boyunca kapalı garajda tutuluyor. Araba eski model." dedi.

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