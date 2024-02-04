Başkan Erdoğan ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağladı: Samsun’u silip süpüreceğiz

YILMAZ: BU DÜNYA HİÇ KİMSEYE KALMIYOR

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ise, "Şu ana kadar 2-3 belediye başkanımız var, onların değişimine karar verildi. O arkadaşlarımızın da yaptıkları hizmetlere minnet ve şükran sunuyorum. Onların yerine gelecek olan belediye başkanlarımız bayrağı onların bıraktığı yerden alacak, koşar adım devam edecek. Siyasetin aday adaylığı süreci, gerek milletvekilliğinde gerekse belediye başkanlığının aday adaylığının tartışıldığı, konuşulduğu sürede insanlar birbirlerinin önüne geçmeye çalışır. Tatlı bir rekabet olur. Bu siyasetin doğasında var. Ama adaylar belli olduktan sonra artık sühunet süreci başlar, artık nezaket süreci başlar. Bundan sonra bütün kardeşlerimin nezaketle, sühunetle kucaklaşmasını rica ediyorum. Bu dünya hiç kimseye kalmıyor. Belediye başkanı olarak görevine devam edememiş kardeşlerimizin mutlaka ve mutlaka onların için bir hayır olduğunu düşünmelerini rica ediyorum" diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan'da birer konuşma yaptı.