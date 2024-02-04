Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok'tan şehit ailesine taziye ziyareti
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şehit Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dün Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Gülen'in ailesinin Keçiören ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine geldi.
Gülen ailesine başsağlığı dileklerini ileten Altınok, şehidin babası Mehmet Gülen ve ailesinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.
YÜKSELTEPE'DE SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞI
Altınok, AK Parti'nin Keçiören Yükseltepe'deki seçim koordinasyon merkezini açılışına da katıldı.
Açılışta konuşan Altınok, Yükseltepe'ye bu son döneminde 30 park yaptıklarını belirterek, "Sadece Nursultan Nazarbayev Parkımızın büyüklüğü 97 dönümdür. Büyükşehir Belediyesi ne yaptı Keçiören'e, Yükseltepe'ye? Var mı yaptığı eser? Şehit Kubilay'a yaptığı bir kulübe var mı? Yok." dedi.
Altınok, Ankara Büyükşehir Başkanlığı döneminde de Keçiören'e eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.
Açılışta, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Kadir Karapınar, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı ve parti teşkilatı yer aldı.
Açılışın ardından, Keçiören Ayvalı Kardeşler Pazarı'nı ziyaret eden Altınok, vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.
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