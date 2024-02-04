Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok’tan şehit ailesine taziye ziyareti

YÜKSELTEPE'DE SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞI

Altınok, AK Parti'nin Keçiören Yükseltepe'deki seçim koordinasyon merkezini açılışına da katıldı.

Açılışta konuşan Altınok, Yükseltepe'ye bu son döneminde 30 park yaptıklarını belirterek, "Sadece Nursultan Nazarbayev Parkımızın büyüklüğü 97 dönümdür. Büyükşehir Belediyesi ne yaptı Keçiören'e, Yükseltepe'ye? Var mı yaptığı eser? Şehit Kubilay'a yaptığı bir kulübe var mı? Yok." dedi.