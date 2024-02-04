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Son dakika: MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
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Son dakika: MSB: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

MSB: Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

MSB: Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı öldürüldü IRAK’IN KUZEYİNDE 5 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

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