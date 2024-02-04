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Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı öldürüldü

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Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
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Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı öldürüldü

Son dakika haberi… Milli Savunma Bakanlığı "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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