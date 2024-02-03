Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması: "Çalışmalarımızı tamamladık"

'MÜFEDAT DİNAMİK BİR YAPIDA OLMALI'

Bakanlığın önemli bir çalışması olan müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını dile getiren Tekin, "Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah" diye konuştu.