04 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gaziantep Şehir Hastanesi hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hak sahiplerine konutlarını teslim ediyoruz

Gaziantep Şehir Hastanesi hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hak sahiplerine konutlarını teslim ediyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
ABONE OL
Gaziantep Şehir Hastanesi hizmete girdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Hak sahiplerine konutlarını teslim ediyoruz

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılış töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada yeni yapılan hastanede vatandaşlara üst düzey sağlık hizmeti sunulacağını söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca asrın felaketinde büyük yara alan milletin yaralarını sarana kadar dinlenmeyeceğini ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA