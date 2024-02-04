AK Parti'nin Malatya'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı!
31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimine sayılı günler kala il ve ilçe belediye başkan adayları belli oluyor. AK Parti'nin, Malatya'nın 13 ilçesindeki belediye başkan adayları açıklandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Merkez Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin nice ilkler, güzellikler yaşadığını söyledi.
Şimdi Cumhur İttifakı'yla daha güzel işler yapmaya devam edeceklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:
"Diyorlardı ki 'Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kuruldu. Artık o koridoru kimse ortadan kaldıramaz'. O terör koridorunu parçalamak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mıza güç verdiniz. Cumhur İttifakı'na güç verdiniz. Terör koridoru paramparça edildi. 'Başörtüsü (sorunu) çözülmez' deniyordu. 'Ayasofya açılmaz' deniyordu. Hava savunma sistemi S-400 mesela, 'Alınamaz, alınsa da kurulamaz, işletilemez' deniyordu. Deniyordu da deniyordu. Ama bunların hepsi oldu.
AK Parti geldi, onun başındaki lider sayesinde prangalar bir bir kırıldı. Zincirler kopartıldı ve benim kızım bugün başörtüsüyle avukatlığını yapıyor. Allah'a hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık şunu anladık ve bütün dünya da anladı. İstenince, millet güç verince ve milletin içinden çıkan Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler olunca 'olmaz' diye bir şey olmaz. Her şey olur Allah'ın izniyle. Bak göreceksiniz. Önümüzdeki süreç yine bir başka güzelliklerin yaşandığı süreç olacak. Bak göreceksiniz gerçek belediyecilik anlamında, Malatya'da da Malatya Büyükşehir'de ve 13 ilçede de inşallah 14-0 yaparız."
Başkan Erdoğan'ın gösterdiği adayın kayıtsız şartsız doğru aday olduğunu ifade eden Yavuz, adayların çok ciddi yoklamalar yapılarak, adeta kılı kırk yararak belirlendiğini ve Erdoğan'ın bu konularla bire bir ilgilendiğini aktardı. Yavuz, aday gösterilen gösterilmeyen herkesin dava şuuruyla olaya yaklaşması ve seçimlerde de o kapsamda çalışması gerektiğini vurguladı.
Yavuz, toplantıda, Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinden AK Parti'ye geçen üyelere rozet taktı.
AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er'in de konuşma yaptığı toplantıda açıklanan ilçe belediye başkan adayları Akçadağ'da Hasan Ulutaş, Arguvan'da Burak Ateş, Arapgir'de Çetin Özdemir, Battalgazi'de Bayram Taşkın, Darende'de Alican Bozkurt, Doğanşehir'de Zekeriya Çelebi, Doğanyol'da Hakan Bay, Kale'de İhsan Özbay, Pütürge'de Mikail Sülük, Yazıhan'da Nevzat Öztürk, Yeşilyurt'da İlhan Geçit, Hekimhan'da AK Parti'nin destekleyeceği MHP adayı Memet Tabaroğulları, Kuluncak'ta da AK Parti'nin destekleyeceği MHP adayı Erhan Cengiz oldu.
Toplantıya AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan ve İhsan Koca ile MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da katıldı.
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