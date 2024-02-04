AK Parti’nin Malatya’daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı!

Şimdi Cumhur İttifakı'yla daha güzel işler yapmaya devam edeceklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Diyorlardı ki 'Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kuruldu. Artık o koridoru kimse ortadan kaldıramaz'. O terör koridorunu parçalamak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mıza güç verdiniz. Cumhur İttifakı'na güç verdiniz. Terör koridoru paramparça edildi. 'Başörtüsü (sorunu) çözülmez' deniyordu. 'Ayasofya açılmaz' deniyordu. Hava savunma sistemi S-400 mesela, 'Alınamaz, alınsa da kurulamaz, işletilemez' deniyordu. Deniyordu da deniyordu. Ama bunların hepsi oldu.

AK Parti geldi, onun başındaki lider sayesinde prangalar bir bir kırıldı. Zincirler kopartıldı ve benim kızım bugün başörtüsüyle avukatlığını yapıyor. Allah'a hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık şunu anladık ve bütün dünya da anladı. İstenince, millet güç verince ve milletin içinden çıkan Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler olunca 'olmaz' diye bir şey olmaz. Her şey olur Allah'ın izniyle. Bak göreceksiniz. Önümüzdeki süreç yine bir başka güzelliklerin yaşandığı süreç olacak. Bak göreceksiniz gerçek belediyecilik anlamında, Malatya'da da Malatya Büyükşehir'de ve 13 ilçede de inşallah 14-0 yaparız."