AK Parti’nin Kahramanmaraş’taki ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğinde çözülemez denilen birçok sorunu çözdüğünü ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın iktidarı devraldığı günlerde bize deselerdi ki bir kağıda 'hayalleriniz yazın' ve hayallerinizin içinde başörtüsü sorunu tamamen yok olmak durumu var mıydı? Başörtüsüyle avukatlık, hakimlik, savcılık, vali, bakan milletvekili, polis ve asker olunabilecek. Var mıydı böyle bir hayal? Yani belki şu üniversitede başörtüsünü çözebilir miyiz diye 2008'de Milliyetçi Hareket Partisi'yle o günlerde kafa kafaya vererek hiç olmazsa üniversitede başörtüsü meselesini çözelim dediğimizde ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Partiye kapatma davası açıldı. Şubatta görüştük, martta kapatma davası açıldı. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırı bir şekilde karar verdi ve iptal etti. Peki deselerdi ki Ayasofya açılacak, hepimizin hayalleri açısından zor bir işti. Çünkü Ayasofya'yı açmaya kalkışmak bir zamanlar idamı göze almanın adıydı ama Cumhur İttifakı'nın bereketi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği Ayasofya'yı açtı."