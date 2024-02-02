CHP Çiğli'de Uygar Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız'ı aday gösterdi! CHP'liler 'Çocuk başkan istemiyoruz' diyerek tepki göstermişlerdi
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde CHP'de İzmir krizi yaşanıyor. Paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem olan ve CHP'liler tarafından 'çocuk başkan istemiyoruz' tepkileri gösterilen Uygar Yıldırım adaylıktan alındı.
Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Uygar Yıldırım'ın adaylığı Çiğli'de tepkilere neden oldu. Krizin ardından CHP sıcak gelişmeler yaşandı. Uygar Yıldırım'ın adaylıktan alındı. Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız aday gösterildi.
VİDEOSUYLA CHP'LİLERİ BİLE KIZDIRMIŞTI
CHP'nin İzmir adaylarının açıklanmasının ardından protestoların gerçekleştiği Çiğli Belediyesi'nin adayı Uygar Yıldırım, sosyal medya hesabından bir video yayınlamış ve tepkilerin odağına oturmuştu.
BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM
CHP'nin Çiğli'de Yıldırım'ı aday göstermesine tepki gösteren partililer, CHP Çiğli İlçe Başkanlığı önünde toplanmıştı.
"İTHAL ADAY İSTEMİYORUZ"
Partililer adına açıklama yapan CHP Çiğli önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Baransel Güler, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz. Çiğli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Çiğli işçi kenti, emekçi kenti. Çiğli zor hayat şartlarına sahip olan bir ilçedir. Burada ithal aday istemiyoruz. Burada çocuk başkan istemiyoruz. Bizim burada daha iyi, daha belediye tecrübesi olan, kendini bilen, vatandaşın ve partililerin tanıdığı bir başkan istiyoruz."
Partilileri açıklamanın ardından "Ağbaba elini Çiğli'den çek" sloganları atmışlardı.
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