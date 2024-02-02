CHP Çiğli’de Uygar Yıldırım’ın yerine Onur Emrah Yıldız’ı aday gösterdi! CHP’liler ’Çocuk başkan istemiyoruz’ diyerek tepki göstermişlerdi

"İTHAL ADAY İSTEMİYORUZ"

Partililer adına açıklama yapan CHP Çiğli önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Baransel Güler, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz. Çiğli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Çiğli işçi kenti, emekçi kenti. Çiğli zor hayat şartlarına sahip olan bir ilçedir. Burada ithal aday istemiyoruz. Burada çocuk başkan istemiyoruz. Bizim burada daha iyi, daha belediye tecrübesi olan, kendini bilen, vatandaşın ve partililerin tanıdığı bir başkan istiyoruz."

Partilileri açıklamanın ardından "Ağbaba elini Çiğli'den çek" sloganları atmışlardı.