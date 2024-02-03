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MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü

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Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
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MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü

Son dakika haberleri...MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

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