Hamza Dağ’ın Alsancak ziyaretinde renkli görüntüler! İzmir’in her sokağında her caddesinde halkla iç içe

Korku siyasetine gerek olmadığını belirterek muhalefetin yaptığı siyasete gönderme yapan Hamza Dağ, seçimin önemine bu sözlerle değindi;

"Biz İzmirliyiz, İzmir evladıyız. Şehir kaybediyor. Şehrin 5 yıl daha kaybetmesine gerek yok. Ben bu şehrin çocuğuyum, Ceyda hanım bu şehrin çocuğu. Biz de bu sokakları seven insanlarız. Biz büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda kapılarına mühür vurmayacağız. Kimsenin alanına müdahale edecek halimiz yok."