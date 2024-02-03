03 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hamza Dağ’ın Alsancak ziyaretinde renkli görüntüler! İzmir'in her sokağında her caddesinde halkla iç içe

Hamza Dağ’ın Alsancak ziyaretinde renkli görüntüler! İzmir'in her sokağında her caddesinde halkla iç içe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
ABONE OL
Hamza Dağ’ın Alsancak ziyaretinde renkli görüntüler! İzmir’in her sokağında her caddesinde halkla iç içe

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alsancak semtinde kafe ve eğlence merkezlerinin olduğu Gül Sokak’ta gençlerle sohbet etti. Eğlenceli merkezinden yükselen müzik renkli görüntüler oluşturdu. İşte o anlar...

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Alsancak semtinde kafe ve eğlence merkezlerinin olduğu Gül Sokak'ta gençlerle sohbet etti. Eğlence merkezlerinden yükselen müzik eşliğinde yapılan seçim çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

Dağ, beraberinde Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile akşam saatlerinde Gül Sokak'taki esnaf ve gençlerle bir araya geldi, genç seçmenlere projelerini anlatıp oy istedi.

Muhalif gençlerle uzun uzun sohbetler eden Dağ ve Çankırı, geç saatlere kadar süren mesaisi nedeniyle gençlerden tam not aldı.

Dağ vatandaşla yaptığı sohbette genel olarak artık İzmir halkında bir yorgunluğun olduğunu belirtti.

Vatandaşlar da, "Artık çok isyan var" diyerek Hamza Dağ'ı destekledi. Yaptığı hizmetler ve İzmir sevdası nedeniyle halkın gönlünde taht kuran Hamza Dağ, sokak üzerinde gördüğü bir çiftle memleketin son durumunu konuştu.

Korku siyasetine gerek olmadığını belirterek muhalefetin yaptığı siyasete gönderme yapan Hamza Dağ, seçimin önemine bu sözlerle değindi;

"Biz İzmirliyiz, İzmir evladıyız. Şehir kaybediyor. Şehrin 5 yıl daha kaybetmesine gerek yok. Ben bu şehrin çocuğuyum, Ceyda hanım bu şehrin çocuğu. Biz de bu sokakları seven insanlarız. Biz büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda kapılarına mühür vurmayacağız. Kimsenin alanına müdahale edecek halimiz yok."

İzmir'in yararına olacak her konuda kollarını sıvayan Hamza Dağ, bu süreçte de yürüttüğü ılımlı, uyumlu ve sakin üslubuyla İzmirlilerin takdirini kazanmaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA