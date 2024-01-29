Okullarda devamsızlık sorunu | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin net konuştu: Af yok

Son yılların en kapsamlı müfredat değişikliğiyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Yeni müfredat Şubat ayı sonunda yapılacak bir lansmanla kamuoyuna duyurulacak. İstanbul'da gazetelerin eğitim editörleriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ''Müfredat değişikliği ile ilgili bütün çalışmalarımız bitti fakat hem genel müdürlüklerin hem de Talim ve Terbiye Kurulu'nun inceleme süreci devam ediyor. Söz konusu bu çalışmalar da tamamlandığında Şubat'ın sonuna doğru yaptığımız müfredat değişikliğini kamuoyuyla paylaşırız'' dedi.

Bakan Tekin okullardaki devam zorunluluğuyla ilgili ''Devamsızlık konusunda çok ısrarcıyız. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi af ya da benzeri bir şey gündemimize gelmeyecek'' diye konuştu. Bakan Tekin eğitim gündemiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu.