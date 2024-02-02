MOSSAD opersyonunda yeni detaylar! 7 casusun sorgusuna başlandı! İletişim ağları çözüldü
MİT'in MOSSAD operasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortay çıktı. İsrail istihbaratı zanlılarla ilk teması şirket maskesiyle kurduğu ortaya çıkarken MOSSAD’ın, görüştüğü her özel dedektifi ağına katmadığı, iş birliği kurmaya yatkın dedektifleri tercih ettikleri görüldü. Kuracağı iletişim ağında yer alacağı kişileri belirlemek için önce araştırma işleri verdiği, süreç içerisinde görevlere gasp veya suikast gibi eylemlerinde eklediği belirlendi.
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve İzmir'de düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. MOSSAD'ın casuslarına yönelik yapılan MİT operasyonun başlangıcının 2022'ye uzandığı öğrenildi.
İsrail İstihbarat Servisi'nin özel dedektiflerine yönelik Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı.Bu operasyonla MİT, İsrail İstihbarat Servisi'nin ajan ağına yönelik çalışmalarını daha da genişletti. 68 kişi ve bağlantıları üzerinden detaylı incelemelere başlandı. Kişilerin görüşme ağları çözüldükten sonra yapılan hassas çalışmalar doğrultusunda İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantısı olan diğer özel dedektifler tespit edildi.
MOSSAD'IN AJAN BELİRLEME TAKTİĞİ
İsrail İstihbarat Servisi'nin, devşireceği elemanlarla ilk teması araştırma şirketi maskesi ile kurduğu saptandı. MOSSAD'ın, görüştüğü her özel dedektifi ağına katmadığı, iş birliği kurmaya yatkın dedektifleri tercih ettikleri görüldü.
MOSSAD'ın Kuracağı iletişim ağında yer alacağı kişileri belirlemek için önce araştırma işleri verdiği, süreç içerisinde görevlere gasp veya suikast gibi eylemlerinde eklediği belirlendi.Bu eylemlerin keşif yaptırmaya kadar gittiği, seçilen dedektiflerin de yabancı bir ülkenin istihbarat teşkilatı için çalıştığını bildiği tespit edildi.Ortadoğulu kişileri takip ettiklerinden dolayı bu istihbarat servisinin MOSSAD olduğunun da farkında olan dedektiflerin, maddi çıkarlarını önde tuttukları için İsrail İstihbarat Servisi ile ilişkilerini deşifre olana kadar sürdürdüğü belirlendi.
AJANLARIN FAALİYETLERİ
İsrail İstihbarat Servisi, kaynakları üzerinden hedeflerine yönelik birçok bilgiye ulaşırken, hedeflerin resmi kayıtlardaki her türlü bilgisinden, ikametlerindeki ADSL-IP adreslerine kadar dedektiflerden istendiği belirtildi.
Bununla birlikte kaynaklarına eleman şebekesi kurdurma, canlı kurye temin etme, araştırma, keşif ve adres tespit etme, para transferi, darp/yaralama, hedeflere yönelik soygun gibi eylemleri de yaptırdıkları kaydedildi. MOSSAD kaynaklarını haberleşme uygulamaları üzerinden grup kurdurup yönetme, web sitesi kurdurma, internet sitesi tasarlama, operasyonel hat temini, bilgisayar korsanı bulma gibi teknolojik faaliyetlerde de kullandığı tespit edildi.MOSSAD'ın kaynaklarından faydalanması bunlarla da sınırlı kalmazken, devşirilen ajanlardan güvenli ev temini, ihtiyaç halinde kullanmak için ambulans temini, kundaklama eylemleri, sınırlardan kaçak insan ve mal teminine kadar birçok eylemde kullanıldıkları belirtildi.
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