MOSSAD opersyonunda yeni detaylar! 7 casusun sorgusuna başlandı! İletişim ağları çözüldü

MOSSAD'ın Kuracağı iletişim ağında yer alacağı kişileri belirlemek için önce araştırma işleri verdiği, süreç içerisinde görevlere gasp veya suikast gibi eylemlerinde eklediği belirlendi.Bu eylemlerin keşif yaptırmaya kadar gittiği, seçilen dedektiflerin de yabancı bir ülkenin istihbarat teşkilatı için çalıştığını bildiği tespit edildi.Ortadoğulu kişileri takip ettiklerinden dolayı bu istihbarat servisinin MOSSAD olduğunun da farkında olan dedektiflerin, maddi çıkarlarını önde tuttukları için İsrail İstihbarat Servisi ile ilişkilerini deşifre olana kadar sürdürdüğü belirlendi.