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Teröristler neden Kayseri'ye gitti? Kilise saldırısında yeni detaylar

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 09:40
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı için günler önce hazırlık yapılmış. Saldırıda kullanılan araç 2022 girişli. Polonya plakalı araç Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulunmuştu. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında anlattı.
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