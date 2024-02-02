Katliamın gölgesinde 17. cuma! Kudüs'te her cuma aynı zulüm | A Haber bölgede
Katil İsrail'in Gazze katliamında bugün 17. cuma namazı kılınacak. Katil sürüsü Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere izin vermiyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel gelişmeleri anbean o noktadan aktarıyor.
İsrail Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere izin vermiyor.
Filistinlilere engel olmak için geniş önlemler aldılar.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu o noktadan aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Gazze'deki katliamın gölgesinde bugün 17. Cuma. Geride bıraktığımız hafta da olaylar yaşanmıştı. İsrail polisinin sert müdahalesi vardı.
MESCİD-İ AKSA'YA ABLUKA
Bu sabah itibariyle İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın dört bir yanını abluka altına aldı. Bu noktaya TOMA yine getirildi. Bir kez daha bu noktada gençleri kapıdan geri çevirmeye başladı. İçeri giremeyen gençler kendi mahallelerinde namaz kılmak isterken İsrail polisinin ser müdahalesi ile karşılaşmıştı. O noktada engelli bir vatandaşı da gözaltına almıştı. Namaz kıldığı esnada alıp götürmüştü.
Bu haftanın da olaylı geçeceğini tahmin ediyoruz. İsrail polisi yine biber gazlarıyla joplarla ve sıktıkları kimyasal madde karışımlı suyla müdahaleler gerçekleştirecek. Benzer olayların yaşanacağını öngörüyoruz.
Bizim gazetecilerin olduğu noktaya da biber gazları atmaya devam ediyor İsrail polisi. Bizler nöbetimizi sürdürüyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz.
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