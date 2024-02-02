Katliamın gölgesinde 17. cuma! Kudüs’te her cuma aynı zulüm | A Haber bölgede

MESCİD-İ AKSA'YA ABLUKA

Bu sabah itibariyle İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın dört bir yanını abluka altına aldı. Bu noktaya TOMA yine getirildi. Bir kez daha bu noktada gençleri kapıdan geri çevirmeye başladı. İçeri giremeyen gençler kendi mahallelerinde namaz kılmak isterken İsrail polisinin ser müdahalesi ile karşılaşmıştı. O noktada engelli bir vatandaşı da gözaltına almıştı. Namaz kıldığı esnada alıp götürmüştü.