31 Mart öncesi CHP’de güç savaşları! Yaşanan ayrışma tablosu seçimlere nasıl etki edecek?

Abdülkadir Selvi

CHP'de şu an da üç başlılık söz konusu. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in Genel Başkan olmasını sağlayan kişi yani partinin lideri konumunda. Ancak Özel'in işlerine o kadar çok müdahale ediyor ki aralarına kara kedi girdi ve birbirleri ile mücadele ediyor. Bir yanda "Özgürcüler" var ama herkes onu Genel Merkez'de İmamoğlu'nun adamı olarak gördüğü için ona yöneliyor. Bu güç savaşı aday belirleme sürecine yansıyacak ve çalkantılı bir dönem olacak.