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31 Mart öncesi CHP'de güç savaşları! Yaşanan ayrışma tablosu seçimlere nasıl etki edecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.02.2024
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31 Mart öncesi CHP’de güç savaşları! Yaşanan ayrışma tablosu seçimlere nasıl etki edecek?

Siyasetin gündemi oldukça yoğun. Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP hazırladığı projeleri vatandaşa anlatması gereken şu zamanlarda parti içindeki kaos ve hesaplaşmalarla uğraşmaya devam ediyor. CHP üçe bölünmüş durumda bunlar Özgür Özel’i destekleyenler “Özgürcüler” Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenler “Ekremciler” ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyip olası kötü senaryoda CHP’ye dönmesini bekleyen “1 Nisancılar” olarak adlandırılıyor. Peki yaşanan ayrışma tablosu seçimlere nasıl etki edecek? A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de üç başlılık devri mi başladı? Yaşanan ayrışma tablosu seçimlere nasıl etki edecek? Uzman isimler A Haber'de anlattı.

Abdülkadir Selvi

CHP'de şu an da üç başlılık söz konusu. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in Genel Başkan olmasını sağlayan kişi yani partinin lideri konumunda. Ancak Özel'in işlerine o kadar çok müdahale ediyor ki aralarına kara kedi girdi ve birbirleri ile mücadele ediyor. Bir yanda "Özgürcüler" var ama herkes onu Genel Merkez'de İmamoğlu'nun adamı olarak gördüğü için ona yöneliyor. Bu güç savaşı aday belirleme sürecine yansıyacak ve çalkantılı bir dönem olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Tunç Soyer yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermesinin ardından başta DEM Parti olmak üzere Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi çekti. DEM Parti bu karar sonrasında İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek konusunda sorgulama yaşarken flaş bir iddia ortaya atıldı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi için Tunç Soyer'e teklif götürdükleri ve aralarında bir görüşme olacağı yazıldı.

Prof. Dr. Burhanettin Duran

Görünen o ki muhalefetin Mayıs 2023 seçimlerini kaybetmiş olmanın dağınıklığı muhalefet cephesinde bambaşka bir siyasi topografya ortaya çıkardı. Artık muhalefet partilerinin bir arada hareket etmesinde değil de CHP içerisinde ki iktidar bloklarından üç başlılıktan bahsediyoruz ve değişimi gerçekleştirdikleri halde bu durum böyle.

İYİ Parti'de kendisine hür bir yol belirledi ve aslına bakarsanız DEM Parti'nin de İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için aday gösterme ihtimali gittikçe yükseldi. Muhalefette ki dağınıklığın en önemli yansıması CHP'de oluştu. Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti ama yüzde 48'lik bir oyu alabilecek ittifakı da toparlamış durumda. Şimdi yerine gelen Özel ve onunla yürüdüğünü söyleyen ama gittikçe ondan uzaklaştığı görülen İmamoğlu'nun ortaya koydukları profil bir ittifak oluşturmayı bırakın bir kent uzlaşısı çerçevesinde bir iş birliği bile oluşturamadılar.

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