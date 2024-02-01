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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik temaslar! AB, enerji ve sivil havacılık masada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan kritik temaslar! AB, enerji ve sivil havacılık masada

Son dakika haberine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli ve Türkmenistanlı mevdikaşları ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye'nin AB üyeliği ve enerji ile sivil havacılık konularında iş birliği konuları ele alındı.

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