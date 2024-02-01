Devletten İstanbul trafiği için yeni adım! Bakanlık gişeleri kaldırdı! SGS sistemi resmen başladı...

ISPARTAKULE GİŞESİ KALDIRILIYOR

Bakanlığın kararı kapsamında kaldırılacak gişelerden bir tanesi de Ispartakule'de bulunan gişe. Ulaştırma Bakanlığı gişeyi kaldıracak ve yerine serbest geçiş sistemini konumlandıracak. Bunun yanında Samandıra, Avcılar ve Hadımköy'deki gişelerin kaldırılması ile birlikte daha hızlı ve güvenli geçiş hedefleniyor.