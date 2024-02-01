01 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Devletten İstanbul trafiği için yeni adım! Bakanlık gişeleri kaldırdı! SGS sistemi resmen başladı...

Devletten İstanbul trafiği için yeni adım! Bakanlık gişeleri kaldırdı! SGS sistemi resmen başladı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
ABONE OL
Devletten İstanbul trafiği için yeni adım! Bakanlık gişeleri kaldırdı! SGS sistemi resmen başladı...

İstanbul'da artık her saat trafik sorunu yaşanırken Ulaştırma Bakanlığı vatandaşları rahatlatacak bir adım geldi. Ulaştırma Bakanlığı daha önce Mahmutbey gişelerinde uyguladığı Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye alarak gişeleri kaldırdı. Bu gelişme sonrası İstanbulluların trafikte daha az vakit kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da trafik sorunu her geçen gün büyürken geçtiğimiz yıl trafik sıkışıklığı yüzde 53 seviyesinde tespit edilirken trafikte boşa geçirilen süre ise 104 saat oldu.

BAKANLIKTAN İSTANBUL ADIMI

Milyonlar artık neredeyse günün her saati İstanbul'da trafik olmasından şikayet ederken, Ulaştırma Bakanlığından konuya ilişkin flaş bir hamle geldi.

SGS SİSTEMİ BAŞLIYOR

Trafiği rahatlatmak için Eminönü, Kadıköy gibi ilçelere girişlerin paralı olması bile konuşulurken Ulaştırma Bakanlığı'ndan yeni bir hamle geldi. İstanbul'da trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak ve trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayacak Serbest Geçiş Sistemi'ni (SGS) devreye aldı.

ISPARTAKULE GİŞESİ KALDIRILIYOR

Bakanlığın kararı kapsamında kaldırılacak gişelerden bir tanesi de Ispartakule'de bulunan gişe. Ulaştırma Bakanlığı gişeyi kaldıracak ve yerine serbest geçiş sistemini konumlandıracak. Bunun yanında Samandıra, Avcılar ve Hadımköy'deki gişelerin kaldırılması ile birlikte daha hızlı ve güvenli geçiş hedefleniyor.

MAHMUTBEY'DE UYGULANDI

İstanbul'da Mahmutbey gişeleri daha önce alınan karar ile SGS'ye geçmişti. Uygulamanın devreye alınmasının ardından bu bölgede de trafik eski günlerine göre azalmış durumda.

İstanbullu yeni metrodan memnun

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA