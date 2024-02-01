DEM Parti’nin İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak? CHP medyasından bomba iddia: Görüşme gerçekleşti

"LİSTEYİ BİZZAT BEN ÇALIŞTIM"

Diğer yandan Ekrem İmamoğlu gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışan Özgür Özel kendisini ispatlamaya çalışırken İzmir'de Cemil Tugay'ı aday gösterdi. Bu kararla İmamoğlu'na mesaj veren Özel yaptığı açıklamada da "Listeyi bizzat ben çalıştım" ifadeleriyle "Genel başkan benim" dedi.

DEM PARTİ SOYER'İN ADAY YAPILAMAMASINDAN RAHATSIZ

Bu noktada da DEM Parti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak göstermek istediği Tunç Soyer'in aday yapılmaması DEM Parti'de rahatsızlık yarattı. İstanbul'da DEM Parti desteğine muhtaç olan CHP bu konuda DEM Parti'yle ılımlı ilişkilerini sürdürürken flaş gelişmeler yaşanıyor.