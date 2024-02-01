DEM Parti'nin İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak? CHP medyasından bomba iddia: Görüşme gerçekleşti
CHP'de aday belirleme sürecinde yaşanan kriz giderek daha da büyürken Özgür Özel, İzmir'de Tunç Soyer yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdi. Bu durum başta DEM Parti olmak üzere Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi çekti. DEM Parti bu karar sonrasında İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek konusunda sorgulama yaşarken flaş bir iddia ortaya atıldı. DEM Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi için Tunç Soyer'e teklif götürdüğü ve taraflar arasında bir görüşmenin olduğu yazıldı. İşte detaylar...
CHP'de yerel seçimler öncesi projeler ve hizmetler konuşulması gerekirken, parti içinde hesaplaşma ve kaos hakim. Özellikle Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan güç savaşı zirve yaparken hangi tarafın bu yarışı önde tamamlayacağı merak konusu.
İMAMOĞLU'NUN HAMLELERİ PARTİYİ KARIŞTIRDI
Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla hareket edip İstanbul'un dışında diğer noktalarda da aday belirleme sürecine müdahil olmak istemesi partiyi karıştırdı.
SOYER'İ ADAY YAPMADI
İzmir özelinde başlayan aday belirleme kaosuna DEM Parti de dahil olurken, hem DEM Parti hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Tunç Soyer'in üzeri çizildi.
SİYASİ NEZAKETSİZLİK
Gelişmeye müteakip Soyer, "Yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
"LİSTEYİ BİZZAT BEN ÇALIŞTIM"
Diğer yandan Ekrem İmamoğlu gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışan Özgür Özel kendisini ispatlamaya çalışırken İzmir'de Cemil Tugay'ı aday gösterdi. Bu kararla İmamoğlu'na mesaj veren Özel yaptığı açıklamada da "Listeyi bizzat ben çalıştım" ifadeleriyle "Genel başkan benim" dedi.
DEM PARTİ SOYER'İN ADAY YAPILAMAMASINDAN RAHATSIZ
Bu noktada da DEM Parti ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak göstermek istediği Tunç Soyer'in aday yapılmaması DEM Parti'de rahatsızlık yarattı. İstanbul'da DEM Parti desteğine muhtaç olan CHP bu konuda DEM Parti'yle ılımlı ilişkilerini sürdürürken flaş gelişmeler yaşanıyor.
BAŞAK DEMİRTAŞ KARTI
Soyer'in aday göstermemesi DEM Parti'de büyük tepki çekerken İstanbul'da Başak Demirtaş kartının bu nedenle gündeme geldiği iddialar arasında.
TUNÇ SOYER DEM PARTİ'DEN ADAY OLABİLİR
Hatta CHP yandaşı Oda TV'nin haberine göre CHP'nin İzmir'de yeniden aday göstermediği Tunç Soyer'in DEM Parti'den aday yapılması için görüşmeler gerçekleştirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hep karıştırılıyor! Pul biber ve isot arasındaki tek fark buymuş...
- Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i artık bambaşka bir iş yapıyor! Talip Güran bakın hangi mesleği seçti
- Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu estetiksiz haliyle şaşırttı! Doğal güzel sanıyorduk ama...
- Settar Tanrıöğen iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? Settar Tanrıöğen kimdir, kaç yaşında?
- Müge Anlı'daki Hasan Hüseyin Çelik kaybında flaş gelişme! Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı! "Aracı 60 bin liraya satmışlar"
- Diz ağrısını tamamen yok ediyor! Her sabah aç karnına tüketin
- Aldatmak'ın Kahraman'ı Berkay Ateş'in gerçek aşkına bakın! Filenin Sultanları'nın yıldızıyla meğer...
- Müge Anlı ATV son bölüm izle! 1 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur duygulandırdı: "Öldüğüne hala inanamıyorum"
- 1 Şubat 2024 THY hangi seferler iptal edildi? THY İPTAL SEFER SORGULAMA - Yurtiçi yurtdışı uçuşları son durum
- Altın fiyatları tepeden tırnağa güncellendi! Altında alım satım yapmak isteyen hemen baksın! Bugün saat 22.00'den itibaren...
- Açıköğretim 2024 bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme ne zaman?